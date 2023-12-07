Смотрите Вести в 14.30: Получившая травму в троллейбусе женщина находится в тяжелом состоянии.
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Смотрите "Вести" в 14.30: Получившая травму в троллейбусе женщина находится в тяжелом состоянии.
- Транспортный провал.
Технический люк чуть не лишил ноги пассажирку владимирского троллейбуса...
Прокуратура начала проверку подвижного состава "Владимирпассажиртранса".
- Прямая линия.
Что ответил Александр Авдеев и какие еще вопросы звучали? Итоги прямой линии главы региона.
- Купец-погорелец.
Музей деревянного зодчества - в огне! Предъюбилейные учения спасателей в Суздале.
- К 1000-летию.
Эта снежинка не растает. Процесс создания хрустального символа новогодней столицы страны.