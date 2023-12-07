Смотрите Вести в 14.30: Получившая травму в троллейбусе женщина находится в тяжелом состоянии. -...

Смотрите "Вести" в 14.30: Получившая травму в троллейбусе женщина находится в тяжелом состоянии.- Транспортный провал.Технический люк чуть не лишил ноги пассажирку владимирского троллейбуса...Прокуратура начала проверку подвижного состава "Владимирпассажиртранса".- Прямая линия.Что ответил Александр Авдеев и какие еще вопросы звучали? Итоги прямой линии главы региона.- Купец-погорелец.Музей деревянного зодчества - в огне! Предъюбилейные учения спасателей в Суздале.- К 1000-летию.Эта снежинка не растает. Процесс создания хрустального символа новогодней столицы страны.