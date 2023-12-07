Сотрудники «Петушинской районной больницы» подозреваются в сговоре и взяточничестве. Об этом...

Сотрудники «Петушинской районной больницы» подозреваются в сговоре и взяточничестве.Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Владимирской области.Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками регионального УФСБ.Уточняется, что ранее в отношении указанных лиц уже возбуждалось уголовное дело о растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) по факту незаконной продажи транспортного средства учреждения.«В ближайшее время уголовные дела будут соединены в одно производство. В отношении заведующего автохозяйством организации судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По предварительным данным, фигуранты в период с января 2022 года по октябрь 2023 года регулярно получали от индивидуального предпринимателя, занимающегося поставкой автозапчастей, ремонтом и обслуживанием служебного транспорта больницы, денежное вознаграждение в размере 20 % от общей суммы средств, выплаченных предпринимателю учреждением. Денежные средства - более 700 тысяч рублей перечислялись предпринимателем на банковские счета фигурантов, которые их расходовали по своему усмотрению...» - рассказывают в СУ СК России по Владимирской области.Подозреваемые обеспечивали предпринимателю оперативное согласование документации, приемку работ и пр.В данный момент следователями СК проводятся допросы лиц, осматривается документация, изучается движение средств по банковским счетам, выполняются иные следственные и процессуальные действия.Фото: pxfuel.com