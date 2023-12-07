Согласно статистике, наиболее высокая зарплата у инженеров — они получают до 185 тысяч рублей в месяц.

Средняя зарплата во Владимирской области составила 50 029 рублей, согласно данным регионального министерства труда. В сравнении с прошлым годом, средний оклад вырос на 14,8% — он составлял 43 562 рубля.Самая высокая заработная плата, по статистике, у инженеров — до 185 тысяч рублей в месяц. Также наиболее высокий оклад у такорей, они получают до 150 тысяч рублей, и наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением — 149 тысяч рублей в месяц. Высокая заработная плата, согласно данным из статистики, и у медицинских работников — врач-офтальмолог получает 192 тысячи рублей, а врач-невролог — 110 тысяч рублей.Владимирская область в этом году оказалась на 12 месте по размеру окладов в ЦФО. В прошлом году регион занимал 11 место.