По итогам текущего года портфель рублевых накоплений физлиц приблизится к 40 трлн рублей, увеличившись с начала года на 21%.

По итогам текущего года портфель рублевых накоплений физлиц приблизится к 40 трлн рублей, увеличившись с начала года на 21%. Сам банк планирует нарастить свой портфель рублевых сбережений на 26%. Об этом в рамках 14-го Инвестиционного Форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.Высокие годовые темпы роста рублевых сбережений обусловлены рекордными ставками по вкладам в национальной валюте в четвертом квартале, а также «охлаждением» спроса на кредиты и накоплениям в долларах и евро.«В новых экономических условиях вклады в национальной валюте в целом стали для населения главным инструментом размещения средств, и высокие ставки укрепляют этот тренд. Еще в сентябре мы ожидали, что рынок привлечения вырастет до 40 трлн рублей с учетом всех валют, но уже сейчас очевидно, что он превысит 43 трлн, из которых 40 – это только рубли. Именно вложения в национальной валюте стали катализатором клиентской активности в четвертом квартале, когда ставки по вкладам и накопительным счетам растут и демонстрируют лучшую доходность за последние 1,5 года. По нашим прогнозам, ключевая ставка будет держаться на высоком уровне на протяжении большей части 2024 года, что продлит уже привычное «время вкладчика» на нашем рынке», – сказал Георгий Горшков.