В будущем году для столицы 33-го региона будет приобретено 20 новых автобусов.

В будущем году для столицы 33-го региона будет приобретено 20 новых автобусов. Об этом во время прямой линии рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Пассажирские машины поступят в распоряжение муниципального предприятия «Владимирпассажиртранс». Обновление автопарка позволит снизить сход общественного транспорта с линий из-за технических неисправностей.Как отметила мэрии, в 2023 году во Владимире было закуплено более 100 автобусов и троллейбусов. Глава города Дмитрий Наумов подчеркнул, что «благодаря обновлению подвижного состава утренний выход транспорта на линию в среднем составляет 92-95%».Впрочем, не все компании-перевозчики способны улучшить работу и выполнить муниципальный контракт даже с новыми машинами. По словам Александра Авдеева, с такими предприятиями, возможно, придётся расстаться.