Об этом рассказали в местных СМИ.

В администрацию на пост заместителя главы районной администрации Александрова вернулась Светлана Поваляева. Об этом рассказали в местных СМИ.Ранее Светлана Вячеславовна работала тут ещё при Александре Дудорове, четыре года назад. Как и тогда, чиновнице предстоит курировать пять отделов, среди которых, например, делопроизводство и отдел кадров, два МКУ и один МАУ.Кроме того, ей предстоит разобраться с открытием нового ЗАГСа, который уже построен, но до сих пор не функционирует.