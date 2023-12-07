В городе Кольчугино директор частной медицинской клиники пытался платить своим работникам «серые»...

В городе Кольчугино директор частной медицинской клиники пытался платить своим работникам «серые» зарплаты.О зафиксированных фактах сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. С жалобой о нарушениях трудового законодательства обратилась жительница города Кольчугино.Выяснилось, что женщине пришлось трудиться администратором в частной медицинской клинике без официального договора.«Неоформление надлежащим образом трудовых отношений может повлечь лишение работника социальных гарантий (оплату больничного, отпуска и пр.), неперечисление страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования РФ...» - напоминает региональная прокуратура.В связи с нарушениями в адрес генерального директора организации было внесено представление, по результатам которого с обратившейся все же был заключён официальный трудовой договор.Важно:Прокурором в отношении руководителя юридического лица было возбуждено дело об уклонении от оформления трудового договора.Фото: pxfuel.com