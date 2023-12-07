ЧП произошло 6 декабря около шести часов вечера. Грузовик “Mercedes-Benz Actros” снес надземный трубопровод, тем самым оставив жителей 25 домов без тепла в мороз. Об этом сообщил мэр

ЧП произошло 6 декабря около шести часов вечера. Грузовик “Mercedes-Benz Actros” снес надземный трубопровод, тем самым оставив жителей 25 домов без тепла в мороз. Об этом сообщил мэр Гусь-Хрустального в социальных сетях. Помимо жилых домов, от отопления оказалась отрезана музыкальная школа и здание водоканала. Во “Владимиртеплогазе” рассказали, что на место сразу прибыла аварийная бригада. Из