В Гусь-Хрустальном изготовят символ новогодней столицы России. Новый, 2024-й год, Суздаль-...

В Гусь-Хрустальном изготовят символ новогодней столицы России.Новый, 2024-й год, Суздаль- город-юбиляр- встретит в статусе "Новогодней столицы России". Праздничный символ для древнего города изготовливают мастера из Гусь-Хрустального. О том, как создается подарок к тысячелетию Суздаля, расскажет Александра Лебедикова.С самого утра за рабочим столом. Хрупкие шедевры - для художницы Натальи Любимовой не просто профессия - дело жизни. Вот уже двенадцать лет мастерица создает авторские статуэтки, подсвечники, вазы. Особое место в этом списке занимает новый проект.Наталья Любимова, художник по стеклу и хрусталю:- Где-то в октябре поступила заявка от администрации Владимирской области на разработку символа столицы Нового года. Очень люблю Новый год и у меня очень много разных изделий, связанных с этим праздником. А создать символ столицы Нового года - для меня новый этап в моей карьере художника.Символом новогодней столицы- с его помощью Суздаль передаст эстафету следующему городу России - Кирову- станет хрустальная снежинка. Работу над "морозным узором" Наталья начала полтора месяца назад. Признается - процесс требовал максимальной собранности. Выдувание, резка, обработка алмазной гранью - всего около десяти этапов обработки.Наталья Любимова, художник по стеклу и хрусталю:- Зубцы - это самый опасный момент в изготовлении. Естественно может быть бой. На монтаже можно что-то отколотить от нее, потому что материал достаточно хрупкий.На помощь пришли и коллеги. "Правая рука" художницы - Владимир Крылов - мастер- шлифовщик с тридцатилетнем стажем. Горд, что в снежинке для новогодней столицы России есть и его вклад.Владимир Крылов, шлифовщик:- За свою страну, за город, за наше предприятие в первую очередь. Чтобы нас все-таки оценили как-то.Работу планируют закончить к середине декабря. Новогодняя снежинка - абсолютный эксклюзив. Изготовлена в единственном экземпляре.Снежинку представят на главной праздничной площадке - Торговой площади Суздаля. Но хрупкий символ зимы - не единственный дар древнему граду от гусевских мастеров. Специально к тысячелетию Суздаля в Гусь-Хрустальном изготовили коллекцию тематических статуэток в хрустале янтарного цвета. Это фигурки мифических птиц и львов отсылают к рельефам белокаменных храмов. Главной гордости владимирской земли.Александра Лебедикова, Андрей Беляков, "Вести-Владимир"