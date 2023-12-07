Это нужно сделать перед началом уборки снега, чтобы авто не мешали работе коммунальной спецтехники. Чистить снег будут с 20:00 часов сегодняшнего дня, 7 декабря, и до 07:00 часов утра 8 декабря,

Это нужно сделать перед началом уборки снега, чтобы авто не мешали работе коммунальной спецтехники. Чистить снег будут с 20:00 часов сегодняшнего дня, 7 декабря, и до 07:00 часов утра 8 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии. Адреса следующие: – ул. Мира; – ул. Усти-на-Лабе; – ул. Добросельская; – ул. Большая Нижегородская; – Суздальский проспект; – ул.