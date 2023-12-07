В Муроме мошенники похитили у пожилых людей более 1,2 млн рублей А «история продолжается», увы!...

В Муроме мошенники похитили у пожилых людей более 1,2 млн рублейА «история продолжается», увы! Муромским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Омска. Он и другие злоумышленники, звоня пожилым людям, представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Далее мошенники сообщали «историю» о дорожно-транспортных происшествиях, случившихся по вине их близких.В процессе общения с пожилыми людьми, «надавливая» психологически, мошенники узнавали о сумме накоплений у потерпевших. Аферисты убеждали стариков в необходимости передачи им денег для «урегулирования» возникшей проблемы.«Желая усыпить бдительность потерпевших, преступники диктовали им по телефону текст заявления в правоохранительные органы, якобы для урегулирования ситуации, связанной с последствиями происшествия. Затем, прибывая по условленным адресам, соблюдая меры конспирации, обвиняемый получал от пожилых людей денежные средства, после чего скрывался с мест совершения преступлений...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В итоге аферисты украли у 4 пожилых жителей Мурома более 1,2 млн рублей.В ходе расследования был наложен арест на денежные средства обвиняемого (жителя города Омска), а также изъято более 400 000 рублей, которые возвращены потерпевшим.В данный момент это уголовное дело направлено на рассмотрение в Муромский городской суд.Фото: pxfuel.com