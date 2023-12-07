В музее-заповеднике Александровская слобода завершили реставрацию складного столика из мебельного...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" завершили реставрацию складного столика из мебельного гарнитура середины 19 века.Он сделан из дерева и инкрустирован перламутром, а его круглая крышка с необычными волнообразными краями поворачивается, и столик на вычурной ножке превращается в изысканное украшение интерьера. Он на колёсиках, поэтому его легко передвигать.Столешницу украшает растительный орнамент - цветы, листья и птицы, которые как раз и прошли консервацию. Фрагменты инкрустации - слабое место этого столика. Дерево болезненно реагирует на изменение влажности, температуры, пыль. Перламутровый слой отходит и это приводит к утратам.Столик "подлечили" и он снова готов к экспонированию.Максим Чижов, художник-реставратор:- Реставрация проходила в свое время по тем же методикам, по которым изготавливался ранее этот стол. Использовались натуральные материалы - перламутр, клей натуральный - рыбий или кроликовый. Эти клеи, конечно, поддаются перепадам и влажности, и температуры.