В одной из деревень Владимирской области поздним вечером 6 декабря загорелось частное...
В одной из деревень Владимирской области поздним вечером 6 декабря загорелось частное домовладение.
Поздним вечером 6 декабря (в 21:13) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме.
Спасателям рассказали, что в деревне Ветчи (Петушинский район), на улице Сосновый проезд загорелся жилой дом.
Службы незамедлительно выехали на место пожара. Известно, что к тушению пламени привлекались от МЧС 2 единицы техники и 6 человек личного состава, а от частной пожарной охраны - 1 единица техники и 3 специалиста.
Предварительная площадь пожара немалая — 112 квадратных метров.
Другой информации пока нет. О погибших или пострадавших не сообщается. Причина пожара устанавливается.
Главное управление МЧС России по Владимирской области вновь напоминает: в случае пожара необходимо оперативно звонить по телефонам «01» или «101» в любое время суток!
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области