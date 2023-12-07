В одной из деревень Владимирской области поздним вечером 6 декабря загорелось частное...

В одной из деревень Владимирской области поздним вечером 6 декабря загорелось частное домовладение.Поздним вечером 6 декабря (в 21:13) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме.Спасателям рассказали, что в деревне Ветчи (Петушинский район), на улице Сосновый проезд загорелся жилой дом.Службы незамедлительно выехали на место пожара. Известно, что к тушению пламени привлекались от МЧС 2 единицы техники и 6 человек личного состава, а от частной пожарной охраны - 1 единица техники и 3 специалиста.Предварительная площадь пожара немалая — 112 квадратных метров.Другой информации пока нет. О погибших или пострадавших не сообщается. Причина пожара устанавливается.Главное управление МЧС России по Владимирской области вновь напоминает: в случае пожара необходимо оперативно звонить по телефонам «01» или «101» в любое время суток!Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области