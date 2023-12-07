В Суздале с 7 по 8 декабря 2023 года проходит IV Владимирский инвестиционный конгресс.

В Суздале с 7 по 8 декабря 2023 года проходит IV Владимирский инвестиционный конгресс. Об этом рассказала регионального правительства.В нынешнем году в центре внимания – развитие туризма. Участники обсудят вопросы формирования среды гостеприимства и ведения бизнеса в данной сфере. В рамках мероприятия открыты тематические дискуссионные площадки, а также развёрнута масштабная выставка.Ожидается визит почётных гостей, в том числе полномочного представителя Президента России в ЦФО Игоря Щёголева и депутата Госдумы Николая Валуева.«Кроме того, будет подписан ряд соглашений о реализации инвестпроектов и научно-техническом сотрудничестве», – подчёркивается в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.