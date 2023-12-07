В Суздале стартовал Владимирский инвестиционный конгресс. Каковы экономические векторы региона?...

В Суздале стартовал Владимирский инвестиционный конгресс.Каковы экономические векторы региона? Об этом- в нашем обзоре.Владимирская область- регион со смыслом. Таков главный девиз Владимирского инвестиционного конгресса. В регионе он проходит уже в 4-ый раз.Конгресс будет двухдневным. Символично, что главное экономическое событие года проходит в Суздале. Древнейшем русском городе с тысячелетней историей.Форум принимает новейшая площадка "Суздаль арены". Объект, который позволяет в одних стенах разместить множество площадок.Участники- руководство и представители регионального правительства, федеральные органы власти, представители делового и научного сообществ, гости из других регионов и стран. И акцент- не только региональный. Главная тема- механизмы устойчивого экономического развития регионов Центрального Федерального округа.Сегодня работу конгресса открыл губернатор Александр Авдеев. Важнейшие темы первого дня форума- региональный экспорт в текущих экономических реалиях, кадровые вызовы - прежде всего в хлебопекарной отрасли, проблемы развития сельского хозяйства и развитие новых путей сбыта продукции, кооперация, инструменты развития промышленности.Конечно же, на повестке дня туризм- формирование среды гостеприимства и впечатлений. В этом контексте в центре внимания- законодательство, меры поддержки, туризм гастрономический, развитие инфраструктуры в малых туристских городах, таких как Суздаль. Напомню, город-музей с населением в 10 тысяч человек ежегодно принимает 1 миллион туристов. И в год тысячелетия Суздаля эта планка, однозначно станет, выше. Говорят о туризме событийном, автотуризме, развитии кемпингов. Ключевая для нашего региона тема- и она также звучит на конгрессе- народные промыслы. Их сохранение и развитие. В этом плане Владимирская область уникальна. В нашем крае- целая палитра ремёсел. От знаменитой аргуновской резьбы и гороховецкой плотницкой игрушки до мстёрской лаковой миниатюры и вышивки до гончарного ремесла и гутного промысла. Традиции последнего бережно хранит стекольная столица- Гусь-Хрустальный.Кстати, развитию стекольной промышленности уже завтра посвятят отдельную сессию. Напомню, в регионе создается свой стекольный кластер. А вот каков главный эффект владимирского инвестиционного конгресса? Традиционно это новые соглашения. Регионы России наводят прочные мосты сотрудничества.