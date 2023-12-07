В Юрьев-Польском фура упала на цветочный магазин на улице Горького, дом 24. Необычное ДТП произошло в среду, 6 ноября, примерно после обеда, рассказал «Шестому каналу» собственный источник,

В Юрьев-Польском фура упала на цветочный магазин на улице Горького, дом 24. Необычное ДТП произошло в среду, 6 ноября, примерно после обеда, рассказал «Шестому каналу» собственный источник, житель Юрьев-Польского. Водитель вез продукты для стоящего рядом супермаркета «Пятерочка». Фура подъезжала к входу магазина «задом», но сделать это полноценно не получилось – машина завалилась на стену цветочного. Местные