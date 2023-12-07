Об этом заявил Александр Авдеев во время прямой линии.

Владимирская область оказалась на шестом месте по темпу газификации сёл и деревень. Об этом заявил Александр Авдеев во время прямой линии.На сегодняшний день газ уже проведён в 85% всех населённых пунктов региона. В планах – ещё 313 деревень, предположительно, в год голубое топливо будут проводить в 50-60 из них. По словам губернатора, самые тяжёлые точки для газификации – это Мещера и Заклязьменский, так как это особо охраняемые природные зоны.