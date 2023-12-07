Во время прямой линии губернатор Владимирской области Александр Авдеев ответил на обращение нашей землячки, которая хочет устроить своего ребёнка в лагерь «Олимп».

Во время прямой линии губернатор Владимирской области Александр Авдеев ответил на обращение нашей землячки, которая хочет устроить своего ребёнка в лагерь «Олимп». По словам женщины, сделать это ей не удаётся, так как мест в учреждении не хватает.В ответ руководитель 33-го региона сообщил о планах по увеличению мощности «Олимпа». Для этого уже сегодня в области разработана и принята специальная программа, предусматривающая финансирование из федерального бюджета.В случае успеха лагерь станет круглогодичным и сможет принимать в 5 раз больше детей. В настоящий момент в «Олимпе» идёт подготовка нового модуля на 2000 человек. Кроме того, в лагере установлен новый медблок.«Надеюсь, удастся поддержать и другие детские лагеря», – написал Александр Авдеев в своём .