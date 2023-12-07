Владимирский областной суд оставил без изменений приговор в отношении руководителя бюро...

Владимирский областной суд оставил без изменений приговор в отношении руководителя бюро медико-социальной экспертизы по делу о взятках.Об этом информирует пресс-служба Владимирского областного суда.Напомним, приговором Муромского городского суда руководитель бюро медико-социальной экспертизы признан виновным в совершении 12 преступлений.В процессе рассмотрения дела выяснилось, что мужчина, являясь не только руководителем, но и председателем комиссии медико-социальной экспертизы, с июля 2014 года по декабрь 2017 года получал взятки (деньги) за оформление и выдачу справок об установлении инвалидности при отсутствии на то оснований.Документы о признании гражданина инвалидом направлялись в территориальное отделение Пенсионного фонда России, на основании которых назначалась трудовая пенсия и другие социальные выплаты.«В судебном заседании осужденный вину в совершенных преступлениях не признал. Приговором Муромского городского суда от 6 сентября 2023 года Кокорину А.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 800 000 рублей и с лишением права заниматься деятельностью, сопряженной с осуществлением функций должностного лица, связанной с реализацией полномочий по проведению медико-социальной экспертизы, на срок 3 года...» - пояснили в пресс-службе Владимирского областного суда.Защитник осужденного с приговором не согласился и обжаловал его в апелляционном порядке. Правда, это не помогло. 6 декабря 2023 года судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения.Фото: pxfuel.com