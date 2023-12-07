Об этом пообещал Александр Авдеев на своей прямой линии.

Владимирским водителям скорой помощи поднимут зарплаты. Об этом пообещал Александр Авдеев на своей прямой линии.Так, глава Владимирской области заявил, что прибавка составит около трёх тысяч рублей, но сам же и отметил, что этого недостаточно, ведь инфляция уже превысила 10%. На данный момент он поручил финансистам искать источники финансирования, чтобы пересмотреть ставки.По всей Владимирской области работает 456 бригад скорой медицинской помощи. Чтобы легче регулировать маршруты и графики работы, сейчас идёт юридическое объединение отделений.