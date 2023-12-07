О дополнительном пополнении автобусного парка рассказал губернатор Александр Авдеев на прямой линии, которая прошла вчера, 6 декабря. Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, в

О дополнительном пополнении автобусного парка рассказал губернатор Александр Авдеев на прямой линии, которая прошла вчера, 6 декабря. Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, в прямой эфир дозвонился владимирец Эдуард, который отметил улучшения в работе транспорта, а затем пожаловался, что могло бы быть и лучше. Александр Авдеев ответил, что в следующем году правительство области планирует