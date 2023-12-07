В среду, 6 декабря, в областном Дворце культуры и искусства состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества.

В среду, 6 декабря, в областном Дворце культуры и искусства состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества. Об этом рассказала правительства Владимирской области.В зале собрались представители органов власти и общественных организаций, сотрудники силовых ведомств и волонтёры. Как отметил заместитель губернатора 33-го региона Владимир Куимов, в День Героев отечества мы отдаём дань уважения и воинам, проявившим себя на полях сражений, и тем, кто совершал трудовые подвиги.Работники системы патриотического воспитания, а также владимирские добровольцы получили благодарственные письма. Кроме того, в рамках мероприятия открылась уникальная художественная выставка «СВОи», на которой были представлены работы родственников участников специальной военной операции.