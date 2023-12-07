Во Владимире разработана комплексная схема организации транспортного обслуживания населения до 2032...

Во Владимире разработана комплексная схема организации транспортного обслуживания населения до 2032 года.Об этом сообщил глава областного центра Дмитрий Наумов во время «прямой линии» губернатора Александра Авдеева (6 декабря 2023 года), отвечая на жалобы местного жителя. Мол, город растёт, а ничего не меняется.Цитируем: «… В 2023 году разработаны документ транспортного планирования и комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Владимира на период до 2032 года. В рамках работ проведен анализ существующей маршрутной сети города, выполнено обследование пассажиропотоков. По результатам обработки полученных данных выработаны предложения по улучшению транспортного обслуживания населения, в том числе по изменению сети маршрутов общественного транспорта, организации новых маршрутов».Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подчеркнул, что «работу предстоит продолжать»:- К началу 2022 года средний возраст подвижного состава общественного транспорта составлял 16,5 лет. Использование устаревшего транспорта приводит к поломкам на линии, срывам рейсов, жалобам пассажиров. Нам удалось существенно улучшить ситуацию в муниципальном транспортном парке. Всего в 2022-2023 годах по различным программам для городского предприятия было закуплено 115 новых автобусов и 5 троллейбусов. Такой масштабной закупки подвижного состава во Владимире не было несколько лет. Транспорт реже сходит с линии. Некоторые частные перевозчики тоже закупили новую технику, но не все. Да и мы пока только существенно обновили автопарк. И эту работу предстоит продолжать…Александр Авдеев также отметил, что, к сожалению, далеко не все компании-перевозчики, работающие на маршрутах общественного транспорта во Владимире, смогли улучшить свою работу. Глава области сообщил, что с теми, кто не справляются с выполнением муниципальных контрактов, возможно, придется расстаться.При этом продолжится укрепление материальной базы муниципального «Владимирпассажиртранса». В 2024 году будет приобретено еще 20 новых автобусов.Напомним, 6 декабря Александр Авдеев пообщался с жителями Владимирской области в прямом эфире.За два часа губернатор ответил на несколько десятков вопросов, касающихся самых разных сфер жизни региона.Фото: ГТРК "Владимир", архив; vladimir-city.ru