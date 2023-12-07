Во владимирских Золотых воротах обнаружен знак Рюриковичей. В Золотых воротах- главном символе...

Во владимирских Золотых воротах обнаружен знак Рюриковичей.В Золотых воротах- главном символе столицы Северо-Восточной Руси обнаружены знак Рюриковичей, а также "автограф" древних мастеров. Какие еще тайны хранит всемирно известный памятник? Об этом- в репортаже Марии Платанюк.Вот он княжеский знак Рюриковичей. Граффити Олег Данилов- главный научный сотрудник Госцентра- обнаружил на западном фасаде Золотых ворот внутри северо-западной башни. Обследовать архитектуру белокаменного шедевра ему удалось во время его реставрации. Она должна завершиться во второй половине 25-ого. Среди уникальных находок- и автограф древних мастеров, которые, вероятно, строили Золотые. Знак мастера - на фрагменте белого камня. Аналогичные кресты найдены на фасадах белокаменных памятников, к примеру, в Переславле -Залесском, подчеркивает Олег Данилов.- Аналогичный знак и начертание букв. Тут скорее всего Иисус Христос было написано. Но так как он сильно поврежден, горел, даже не берусь пока расчищать.Во время исследования Золотых ворот Олег Данилов нашёл десятки деталей белокаменного зодчества. В том числе- фрагменты баз и так называемые "когти". К ним крепились полуколонны. Ряд фрагментов хранит следы извести 12-ого века и инструментов зодчих. Когти исследователь называет особой находкой.- Аналогичные есть на всех памятниках древнерусского зодчества белокаменных, самое ближайшее, где это можно посмотреть, это Успенский и Дмитриевский собор, а также наш Покрова на Нерли. Стиль один.А это значит, что Золотые ворота, построенные в 1164-ом- могли быть украшены колоннами из белого камня. По примеру других шедевров, возведенных во время правления Андрея Боголюбского.Олег Данилов, главный научный сотрудник Государственного центра по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия:- Предполагаю, что колонны должны были как раз находиться здесь. Примерно. Это же всё-таки фасад. Въездные ворота. Они должны были быть украшены как-то. Чтобы показать мощь...Кстати, впервые ученые зафиксировали и все тонкости средневековой фортификации. Иными словами, выяснили, как "скреплялись" крепостные стены и арка Золотых ворот.- Не вплотную. Не вплотную доходили. А были на расстоянии... Внутри крепостных стен были какие-то пустые карманы и они горелиА это уже фрагменты поливной плитки 90-ых годов 12-ого столетия. Возможно, она покрывала пол надвратной церкви Золотых ворот или галерей. Плитку с поливой украшает растительный и петельный орнамент. Среди поздних находок- бронзовая серьга 19-ого века. Со вставкой из стекла и сердолика. Олег Данилов подчеркивает: научный азарт, конечно, присутствует. Настоящего ученого открытия всегда вдохновляют.- Живём не зря.Мария Платанюк, Андрей Беляков "Вести-Владимир".