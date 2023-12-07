Около 100 школ региона нуждаются в капремонте. Александр Авдеев рассказал о некоторых проблемах в прямом эфире, который состоялся вечером 6 декабря. Так, подрядчика, отвечающего за ремонт

Около 100 школ региона нуждаются в капремонте. Александр Авдеев рассказал о некоторых проблемах в прямом эфире, который состоялся вечером 6 декабря. Так, подрядчика, отвечающего за ремонт школы №23 в Коврове, могут сменить. Кольчугинские педагоги школы №6 просят провести капремонт, а в Юрьевце появится новое среднее образовательное учреждение. Ремонт ковровской школы №23 затянулся – если работы