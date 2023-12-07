Водитель бригады скорой помощи в Гусь-Хрустальном записал видеообращение губернатору области. Вопрос к Александру Авдееву касался увеличения зарплаты. Тема актуальная, ведь работодатели

Водитель бригады скорой помощи в Гусь-Хрустальном записал видеообращение губернатору области. Вопрос к Александру Авдееву касался увеличения зарплаты. Тема актуальная, ведь работодатели предлагают платить водителям скорой помощи чуть более 30 000 рублей. Александр Авдеев рассказал на прямой линии, что над этой проблемой потихоньку работают. В этом году появилась ежемесячная соцвыплата в размере 3000 рублей. В 2024