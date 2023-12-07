Почему лучше быть мужчиной
(горькая правда).
* Ваша задница не является одним из факторов на собеседовании при приеме на работу.
* Ваша фамилия остается той, что Вы получили при рождении.
* Ваш оргазм реален. Всегда.
* Свадебные планы устраиваются сами по себе.
* Вы всегда в одном настроении.
* Вам не приходится каждый вечер засыпать возле волосатой задницы.
* Шоколад - это просто одна из сладостей.
* Вы можете стать президентом.
* Вы можете надевать белую футботку в парк водных аттракционов.
* Прелюдия не является обязательной.
* Вы свободно можете прервать приятеля, когда он заврался.
* Глядя на Вас никто не задумывается, берете ли Вы в рот
* Вы никогда не устраиваете сцен, если кто-то не обратил внимания на Вашу новую стрижку
еще анекдот!