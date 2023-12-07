Во Владимирской области минувшая ночь стала самой холодной в этом декабре. Столбик термометра...

Во Владимирской области минувшая ночь стала самой холодной в этом декабре.Столбик термометра устремился вниз. Как долго морозы будут проверять на прочность центральный регион? Узнаем у корреспондента "Вестей" Марии Рябовой:- Регион уже в полной мере ощутил морозное дыхание декабря. Минувшей ночью столбики термометра устремились к минус 20. Сейчас, к 9 утра, температура стал немного мягче. На находиться долго на открытом воздухе некомфортно. И врачи не рекомендуют.Морозы несёт циклон. Такой суровый нрав декабрь будет демонстрировать все ближайшие дни. В ночные часы , по прогнозам, даже ниже минус 20. В дневные, уже с пятницы- 17-19 градусов мороза. Кстати, по прогнозам синоптиков, пик похолодания в Центральном федеральном округе придётся на воскресенье. Также в области продолжится небольшой снег.Атака холода - настоящий экзамен для всех систем жизнеобеспечения, коммунальных служб и городского транспорта. В морозы работа общественного транспорта - и это показывает опыт предыдущих лет- даёт сбои. Как сообщили сегодня "Вестям" в мэрии областного центра, контроль за соблюдением интервалов движения ведется регулярно. И перевозчиков в случае нарушений регулярно вызывают "на ковер". За сбои им грозят и штрафные санкции.Что касается коммунальной сферы - службы готовы к любым нештатным ситуациям. Работа в зимних условиях обязательно "прописывается" и в паспорте готовности к зиме. Его областная столица получила одной из первых.Готовы и к снегопадам. На зимнюю уборку улиц в случае необходимости готовы бросить до сотни снегоуборочных машин. Морозы в центре России прогнозируют до 12-13 числа. Специалисты предупреждают и о зимней "тахикардии"- резкой смене температур в ближайшие месяцы.Что же касается этой недели, главная рекомендация для владимирцев - одеваться по погоде. Держать ноги в тепле. И позаботиться о защите от вирусов. В морозы здоровье особенно уязвимо.