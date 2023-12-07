Во Владимирской области появится еще одна освещенная лыжная трасса. Хорошая новость для любителей...

Во Владимирской области появится еще одна освещенная лыжная трасса.Хорошая новость для любителей лыжных прогулок - в посёлке Красное Эхо Гусь-Хрустального района устанавливают освещение вдоль лыжной трассы.Такой подарок жители получат в канун Нового года, рассказал глава районной администрации Алексей Кабенкин. Монтаж системы уличного освещения вдоль лыжного маршрута уже завершается. Вдоль трассы установлены железобетонные опоры и проложена линия электропередачи. Популярным дорожным маршрутом скоро можно будет пользоваться до глубокого вечера.(Кадры: Администрация Гусь-Хрустального района)