Во Владимирской области ушла под лед пенсионерка.
В начале выпуска - о трагедии в Вязниковском...
Во Владимирской области ушла под лед пенсионерка.
В начале выпуска - о трагедии в Вязниковском районе. Сегодня у деревни Перово сотрудники муниципального спасательного отряда извлекли из Клязьмы тело пожилой женщины.
Предварительно, пенсионерка сорок шестого года рождения утонула, провалившись под лед. И произошло это еще 28 ноября. О пропаже матери заявила её дочь. Тело передано сотрудникам полиции.
(Фото Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области)