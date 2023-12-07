Во Владимирской области ушла под лед пенсионерка. В начале выпуска - о трагедии в Вязниковском...

Во Владимирской области ушла под лед пенсионерка.В начале выпуска - о трагедии в Вязниковском районе. Сегодня у деревни Перово сотрудники муниципального спасательного отряда извлекли из Клязьмы тело пожилой женщины.Предварительно, пенсионерка сорок шестого года рождения утонула, провалившись под лед. И произошло это еще 28 ноября. О пропаже матери заявила её дочь. Тело передано сотрудникам полиции.(Фото Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области)