Во Владимирской области в седьмой раз отметили Международный день волонтера. Сотрудники МЧС...

Во Владимирской области в седьмой раз отметили Международный день волонтера.Сотрудники МЧС поздравили тех, кто спасает жизни людей еще до прибытия пожарного расчета.В нашем регионе - девяносто два общественных объединения пожарной охраны. Их усилиями обеспечена безопасность более чем двухсот пятидесяти населенных пунктов. В этом году еще до приезда спасателей удалось потушить 24 пожара. Каждый год ряды пожарных-добровольцев пополняются. Отмечу, по данным ВЦИОМ, треть россиян в течение нынешнего года принимала участие в благотворительной и добровольческой деятельности.Анастасия Швагирева - студентка Высшей государственной инженерно-технической школы им. Д.К.Советкина:- Последнее мое доброе дело в качестве волонтера - это первый молодежный форум, в нашем городе, про молодежь. А сейчас мы также активно собираем посылки бойцам в зону СВО.