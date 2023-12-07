Об этом заявил Андрей Григорьев, Министр труда и занятости населения.

Во Владимирской области количество вакансий в семь раз превышает число безработных. Об этом заявил Андрей Григорьев, Министр труда и занятости населения.Так, сегодня зарегистрировано 21,1 тыс. предложений по работе, а безработных – только три тысячи, что составляет 0,4% от общего числа жителей. Общероссийский показатель же составляет 0,6%.Также, по словам чиновника, в регионе отмечается рост зарплаты. По этому значению мы расположились на 12 месте в ЦФО. По данным Росстата, средняя заработная плата у владимирцев – 50 026 рублей.