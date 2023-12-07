Врач Изабелла Ивкова рассказала владимирцам, как пережить наступающие морозы. Испытанием для...

Врач Изабелла Ивкова рассказала владимирцам, как пережить наступающие морозы.Испытанием для здоровья рискуют стать наступающие холода. Мороз крепчает. Сегодня в течение дня столбики термометров опустятся до минус 20-ти градусов, и продолжат падать. Как сохранить бодрость духа и тела в период аномального похолодания? Как погодные перемены пережить метеочувствительным людям? Есть ли польза от прогулок на морозе или лучше посидеть дома? Послушаем знающего человека.Врач высшей категории владимирской горбольницы №5 Изабелла Ивкова, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения по профилактической работе.