Врачам Владимирской области в специальном регламенте прописали, как корректно сообщать родителям о...

Врачам Владимирской области в специальном регламенте прописали, как корректно сообщать родителям о патологии у младенцев.Теперь во Владимирской области у врачей есть чётко прописанный регламент КАК КОРРЕКТНО сообщать родителям о патологии или риске её развития у новорожденного малыша или ребенка в утробе матери.Сводом правил утвердил министр здравоохранения области, Валерий Янин. Документ устанавливает порядок общения врачей с беременной женщиной, родителями детей или их законными представителями.Информацию об этом на своей официальной странице опубликовала уполномоченный по правам ребёнка, Юлия Раснянская. Это была её инициатива. К Омбудсмену неоднократно обращались женщины, которым говорили о патологиях ребёнка уже после его рождения. Или сообщали диагноз, но не предлагали лечение даже с небольшим шансом на выздоровление.Теперь медиков обязывают корректно вести разговор с мамой и папой, деликатно говорить о патологии развития плода или уже родившегося ребёнка, и объяснять, возможно ли как-то помочь малышу.