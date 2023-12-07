По итогам года портфель сбережений физлиц в китайской валюте на рынке увеличится на 60% и достигнет 70 млрд юаней.

По итогам года портфель сбережений физлиц в китайской валюте на рынке увеличится на 60% и достигнет 70 млрд юаней. Это позволит юаню потеснить евро и занять второе место среди наиболее популярных иностранных валют. В следующем году позиции юаня продолжат укрепляться. Об этом в рамках 14-го Инвестиционного Форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!" заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.В валютном «кошельке» россиян по-прежнему лидирует доллар, занимая существенную его часть. Но «мягкие» валюты, прежде всего – юань, активно наращивают свои позиции. Концу года «китаец» с большой вероятностью займет более 25% в валютных накоплениях и уверенно потеснит со второй позиции евро. На долю юаней в валютном портфеле банка приходится более 24%, что превышает показатели евро (17%).Дедолларизация пассивов физических лиц продолжается: вкладчики стремятся конвертировать свои сбережения в долларах и евро в другие валюты. Подавляющее большинство россиян выбирают для этого сберегательные продукты в рублях.«Сегодня основной интерес вкладчиков сосредоточен на высокодоходных рублевых депозитах. На фоне роста ключевой ставки банки предложили населению рекордные для этого года ставки, что спровоцировало мощную волну спроса физлиц. Одновременно для диверсификации свободных средств россияне выбирают и валюты дружественных стран, в первую очередь – юань.», – отметил спикер.Справка14-й Инвестиционный Форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проходит 7-8 декабря в Центре международной торговли. Его основная тема – «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». В программе форума – выступление Президента России Владимира Путина и пленарная сессия с представителями финансового блока Правительства РФ и предпринимателями. Гости форума – представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество.