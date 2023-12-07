Об этом сообщил Александр Авдеев в социальных сетях.

Застройщик ЖК «Доброва-парк» Игорь Другов по решению регионального арбитражного суда признан банкротом. Об этом сообщил Александр Авдеев в социальных сетях.По словам главы региона, вскоре он встретится с дольщиками «ИнтерСтройПлюс» и обсудит дальнейшие шаги. Права людей будут восстановлены законом.