Ждать ли жителям Владимирской области массового заражения гонконгским гриппом? Пока цифры не такие...

Ждать ли жителям Владимирской области массового заражения гонконгским гриппом?Пока цифры не такие уж и шокирующие. Во Владимирской области за две недели зафиксировано 5 случаев заболевания «гонконгским» (азиатским) гриппом - штаммом A(H3N2).Четыре случая Роспотребнадзор зафиксировал в последнюю неделю ноября и еще один - в начале декабря.«В этом сезоне грипп в Россию пришел с опозданием...» Об этом заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, академик РАН Сергей Нетесов, пишут «Известия».По мнению доктора, пик заболеваемости придется на начало января и может продлиться весь февраль.Сергей Нетесов уточнил, что в данный момент подавляющее число россиян болеют гонконгским вариантом гриппа, прототип которого циркулировал в мире в 60-е годы прошлого столетия:«Его несколько лет было мало в общей массе вариантов вируса гриппа, и это может быть одной из причин нынешнего небольшого запоздания в подъеме заболеваемости», –– отметил вирусолог.Напомним, о том, что до России добрался грипп А (H3N2), стало известно в ноябре 2023 года.Инфекцию сначала обнаружили в Орловской, Тюменской областях, Приамурье и Пермском крае, а также на Сахалине и в Забайкалье. Позже вирус добрался и до Владимирской области.Специалисты напоминают, что основной защитой от гриппа остается прививка. Используемая в этом году в России трехвалентная вакцина от гриппа содержит защиту в том числе от штамма A(H3N2), а также от двух других, распространения которых врачи ждут в 2023-24 годах - A (H1N1) и вируса гриппа В.На заметку:По данным Роспотребнадзора, симптомы «гонконгского» вируса не отличаются от характерных признаков, вызываемых обычным гриппом. В их числе — ломота в теле, общая слабость и сонливость, головные боли и головокружение, боли в мышцах, высокая температура, тошнота и диарея, першение в горле и сухой кашель.Фото: pxfuel.com