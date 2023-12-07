В ходе прямой линии с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым жители Суздальского района рассказали о проблемах с дорогами.

В ходе прямой линии с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым жители Суздальского района рассказали о проблемах с дорогами. В частности, в микрорайоне Молодёжном посёлка Садовый свыше 50 земельных участков не имеют круглогодичного подъезда, что не позволяет людям начать строительство.Не менее напряжённая ситуация сложилась и в селе Баскаки, жители которого уже несколько лет ждут, когда Центральную улицу покроют хотя бы щебёнкой. А в Ославском сельчане требуют построить проезжую часть на улице Дачной.Владимирский губернатор отметил, что все жалобы земляков зарегистрировали власти Суздальского района. «Обсудим с главой, по итогу доведём информацию до всех, кто обратился», - написал в своём Александр Авдеев.