По обвинению в мошенничестве перед Муромским городским судом предстанет житель Омска.

По обвинению в мошенничестве перед Муромским городским судом предстанет житель Омска. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Жертвами стали несколько пенсионеров из Мурома. Пожилых граждан обманывали по старой схеме «Ваш родственник попал в ДТП», после чего подозреваемый приезжал к ним и забирал деньги. Введённые в заблуждение земляки отдавали все сбережения, чтобы только помочь родным. Известно о четырёх пострадавших, которые лишились в общей сложности более 1,2 млн рублей.Отмечается, что свыше 400 тыс. рублей у обвиняемого удалось изъять и вернуть пенсионерам. В настоящее время уголовное дело передано в суд.