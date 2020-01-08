Лолита Милявская смогла быстро оправиться после расставания с мужем Дмитрием Ивановым. Певица нашла нового возлюбленного и заметно похорошела.
Лолита Милявская смогла быстро оправиться после расставания с мужем Дмитрием Ивановым. Певица нашла нового возлюбленного и заметно похорошела.
Несколько дней назад артистка покинула Москву и отправилась с концертом в Дубай. Знаменитость остановилась в роскошном пятизвездочном отеле "Кемпински". Свободное от работы время звезда провела на пляже, где продемонстрировала стройную фигуру.
В личном микроблоге исполнительница опубликовала видеозапись, на которой она стоит возле воды. "Это тот самый случай, когда вода не очень прогрета, но собственная тень в этой воде тебе приносит удовольствие", – поделилась с подписчиками Лолита Милявская.
Поклонники пришли в восторг от роскошных форм певицы. "Стройняшка. Умница, так держать", "Ножки-то от ушей! Худыш", "Тень идеальна! Какие контуры... Замечательно отдыха и расслабухи", "Прекрасно выглядите", – написали восхищенные комментаторы.
Ранее пользователи заподозрили, что у появился новый возлюбленный. В одном из роликов, сделанных в номере певицы, поклонники разглядели несколько мужских рубашек. Они поинтересовались, с кем артистка отправилась в Арабские Эмираты. Однако сама звезда пока не спешит рассказывать о личной жизни.