Лолита Милявская смогла быстро оправиться после расставания с мужем Дмитрием Ивановым. Певица нашла нового возлюбленного и заметно похорошела.

Лолита Милявская смогла быстро оправиться после расставания с мужем Дмитрием Ивановым. Певица нашла нового возлюбленного и заметно похорошела.Несколько дней назад артистка покинула Москву и отправилась с концертом в Дубай. Знаменитость остановилась в роскошном пятизвездочном отеле "Кемпински". Свободное от работы время звезда провела на пляже, где продемонстрировала стройную фигуру.В личном микроблоге исполнительница опубликовала видеозапись, на которой она стоит возле воды. "Это тот самый случай, когда вода не очень прогрета, но собственная тень в этой воде тебе приносит удовольствие", – поделилась с подписчиками Лолита Милявская.Поклонники пришли в восторг от роскошных форм певицы. "Стройняшка. Умница, так держать", "Ножки-то от ушей! Худыш", "Тень идеальна! Какие контуры... Замечательно отдыха и расслабухи", "Прекрасно выглядите", – написали восхищенные комментаторы.Ранее пользователи заподозрили, что у появился новый возлюбленный. В одном из роликов, сделанных в номере певицы, поклонники разглядели несколько мужских рубашек. Они поинтересовались, с кем артистка отправилась в Арабские Эмираты. Однако сама звезда пока не спешит рассказывать о личной жизни.