Актриса Светлана Ходченкова тщательно следит за своей фигурой и даже в новогодние праздники не позволяет себе расслабиться. Звезда продемонстрировала прекрасную физическую форму в спортзале.

Актриса Светлана Ходченкова тщательно следит за своей фигурой и даже в новогодние праздники не позволяет себе расслабиться. Звезда продемонстрировала прекрасную физическую форму в спортзале.Светлана Ходченкова давно увлекается спортом, в частности – танцами на пилоне. Это модное направление считается весьма непростым и сочетает в себе элементы хореографии, спортивной гимнатистики и акробатики.Актриса с удовольствием использует приобретенные во время тренировок умения на съемках. Так, в сериале "Домашний арест" Светлана Ходченкова исполнила роль бывшей стриптизерши, которая руководит предвыборным штабом кандидата в мэры маленького города.На своей странице в "Инстаграме" знаменитость в очередной раз похвасталась своими успехами в танце. В кадре артистка выполняет сложный трюк – держится за шест вниз головой. "Продолжаем отмечать", – коротко подписала снимок .7 Янв 2020 в 6:08 PSTПоклонники пришли в восхищение от стройной фигуры и способностей актрисы: "Огонь!", "Какая вы смелая", "Браво!", "Простите, а куда купюры засовывать?". Комментарий под фотографией также оставила актриса Елизавета Боярская: "Почему нет смайлика с отвалившейся челюстью? Света".