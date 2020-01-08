В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижегородское Торпедо на домашнем льду проиграло Адмиралу из Владивостока со счетом 1:2 (0:2, 1:0, 0:0).

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижегородское "Торпедо" на домашнем льду проиграло "Адмиралу" из Владивостока со счетом 1:2 (0:2, 1:0, 0:0).У победителей встречи голами отметились Александр Стрельцов и Александр Коннов, забившие на третьей и седьмой минутах соответственно, а у хозяев льда единственную шайбу на 34-й минуте забросил Антон Шенфельд."Адмирал" прервал серию из пяти поражений и с 47 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а "Торпедо", потерпевшее третье поражение в последних пяти играх, расположилось на восьмой строчке на Западе, имея в активе 48 очков.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ дальневосточная команда в четверг, 9 января, на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", а нижегородцы в тот же день в Казани встретятся с местным "Ак Барсом".