Пару месяцев назад возлюбленная Тимати Анастасия Решетова впервые стала мамой. Девушке удалось оперативно вернуть прежние формы.

Пару месяцев назад возлюбленная Тимати Анастасия Решетова впервые стала мамой. Девушке удалось оперативно вернуть прежние формы.Сейчас светская львица отдыхает в Коста-Рике вместе с популярным супругом и новорожденным сыном Ратмиром. К ним присоединились дочь продюсера от предыдущей любовницы и его мать Симона.Решетова поделилась соблазнительным снимком в своем инстаграм-аккаунте. На фото она позирует в бикини, повернувшись спиной к камере. Округлые формы бизнесвумен вызвали восхищение фолловеров.По мнению поклонников, Анастасия является обладательницей шикарной фигуры. "Вау, какая ты красотка", "180 сантиметров кайфа", "Большая попа, худые ноги. Идеально", "Класс", "Красота", "Восторг", "Как всегда прекрасна", – восторгались фанаты."Самая лучшая!", – призналась обожательница.Но среди подписчиков Решетовой нашлись и те, кто в очередной раз начал лить негатив в ее адрес. "Вся в целлюлите в 23 года, а выглядите на 35", – высказалась злопыхательница.6 Янв 2020 в 6:18 PST