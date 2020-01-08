Алла Пугачева удивила кардинальными переменами во внешности. Как отмечают поклонники, Примадонна резко помолодела и перестала быть похожа на саму себя.

Алла Пугачева удивила кардинальными переменами во внешности. Как отмечают поклонники, Примадонна резко помолодела и перестала быть похожа на саму себя.Накануне Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на рождественском ужине у друзей. На снимке, опубликованном в социальных сетях, звездные супруги позируют вместе с хозяевами вечера на фоне новогодней елки.Для встречи с друзьями Примадонна выбрала черный топ с открытыми плечами, широкие штаны и грубые ботинки. Юморист, в свою очередь, остановил свой выбор на брюках и черной рубашке с ярким принтом на плече.Многие пользователи остались разочарованы кадром. Они заявили, что на снимке Алла Пугачева выглядит гораздо моложе своего возраста и совсем не похожа на саму себя. "Аллу не узнала. Что с лицом?", "Вообще на себя не похожа", "Как будто другой человек, перебор", – написали комментаторы.Наиболее догадливые подписчики предположили, что фотографию могли обработать в специальной программе. "70-летняя лучше выглядит, чем 20-летняя девушка. Хороший фотошоп Галкин сделал", "Почему бы не использовать фотошоп для всех женщин на фото?", – поделились мыслями пользователи.7 Янв 2020 в 6:36 PSTРанее поздравила поклонников с главным православным праздником. На странице в "Инстаграме" знаменитость разместила собственный снимок, сопроводив его словами: "Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством!".