Звезда сериала Универ. Новая общага резко высказалась о поведении российских туристов. По словам Настасьи Самбурской, ее соотечественники ведут себя как быдло.

Звезда сериала "Универ. Новая общага" резко высказалась о поведении российских туристов. По словам Настасьи Самбурской, ее соотечественники ведут себя "как быдло".Артистка рассказала, что уже неделю находится на Бали. Однако недавно тихий отдых в отеле омрачили другие российские туристы. "Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! Бам! Русскую репчину на весь пляж через блютуз колонку!", – пожаловалась Настасья Самбурская.Знаменитость обрушилась с гневной критикой на возмутителей спокойствия. "Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло на пляже? Почему вас блин не смущает, что вы не одни и тут люди, которые заплатили очень много денег, чтобы отдохнуть! А не потусоваться", – заявила актриса в "Инстаграме".Материал дополняется.