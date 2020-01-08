В ночь на 8 января войска Ирана выпустили более дюжины баллистических ракет по объектам США в Ираке. По предварительным данным, в результате пострадали база Айн аль-Асад на западе страны и ..

В ночь на 8 января войска Ирана выпустили более дюжины баллистических ракет по объектам США в Ираке. По предварительным данным, в результате пострадали база Айн аль-Асад на западе страны и аэродром в Эрбилена севере Ирака.Как сообщает телеканал Press TV, погибли 80 человек. Точная информация о количестве жертв еще уточняется, передает телеканал "".Ответственность за ракетный удар взял на себя Корпус стражей исламской революции. Представители организации сообщили, что этот шаг стал ответом на спецоперацию Пентагона в аэропорту Багдада, в ходе которой был убит генерал Касем Сулеймани.