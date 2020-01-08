Обвинение просит суд приговорить Майкла Флинна, бывшего помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, к тюремному заключению сроком до шести месяцев.

Обвинение просит суд приговорить Майкла Флинна, бывшего помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, к тюремному заключению сроком до шести месяцев.Сторона обвинения при этом просит принять во внимание "тяжкую природу правонарушения, а также то, что он не признал свою вину и не завершил сотрудничество со следствием", говорится в документе, размещенном в базе данных федерального суда Вашингтона. Выдержки из него приводит ТАСС.Оглашение приговора по делу Флинна запланировано на 28 января. Изначально приговор должны были огласить 18 декабря 2018 года, но заседание по этому вопросу уже несколько раз откладывалось.Флинн был вынужден уйти в отставку в феврале 2018 года из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время был российским послом в США. Дело было заведено в рамках расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.Спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел это дело, в своем итоговом докладе признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой. Доклад был опубликован Минюстом США 18 апреля 2019 года.