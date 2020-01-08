Правящая в Эстонии коалиция не будет ратифицировать пограничный договор с РФ, заявил спикер парламента страны Хенн Пыллуаас.

Правящая в Эстонии коалиция не будет ратифицировать пограничный договор с РФ, заявил спикер парламента страны Хенн Пыллуаас.Говоря о возможности заключить новый договор о границе, в соответствии с которым Таллин откажется от Ивангорода и Печорского района Псковской области (территорий, отошедших к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года и возвращенных после вхождения Эстонии в состав СССР), Пыллуаас предупредил, что это будет иметь огромные юридические последствия.Таким образом, по его словам, будет аннулирован Тартуский мирный договор, Эстония потеряет правопреемственность, что автоматически повлечет за собой изменение состава граждан страны и другие последствия. "Это исключительно опасный путь", — приводит слова спикера "Интерфакс".Пограничный договор между Эстонией и РФ 18 февраля 2014 года подписали главы МИД двух стран Урмас Паэт и Сергей Лавров. Однако парламенты обеих стран документ пока не ратифицировали.В России неоднократно заяляли, что территориальные претензии Таллина неприемлемы. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий 2 января назвал слова председателя парламента Эстонии о Тартуском договоре 1920 года некорректными и неприемлемыми.