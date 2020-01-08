Сенегальский нападающий английского Ливерпуля Садио Мане признан лучшим африканским футболистом по итогам 2019 года. Церемония вручения наград Африканской конфедерации футбола состоялась во вторник, 7 января, в Египте.

Сенегальский нападающий английского "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим африканским футболистом по итогам 2019 года. Церемония вручения наград Африканской конфедерации футбола состоялась во вторник, 7 января, в Египте.В споре за награду 27-летний форвард в финальном голосовании обошел одноклубника Мохамеда Салаха из Египта и алжирского полузащитника "Манчестер Сити" Рияда Мареза.It's official!