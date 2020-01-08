После нанесенного Ираном ракетного удара по военным объектам США в Ираке глава Пентагона Марк Эспер позвонил в офис премьер-министра Ирак. Как сообщил дипломатический источник в США, связь между американским и иракским правительствами была установлена на самом высоком уровне.

После нанесенного Ираном ракетного удара по военным объектам США в Ираке глава Пентагона Марк Эспер позвонил в офис премьер-министра Ирака. Данных о том, кто ответил на звонок, нет, но, как сообщил дипломатический источник в США, связь между американским и иракским правительствами была установлена на самом высоком уровне.В ночь на среду, 8 января, иранский Корпус стражей исламской революции осуществил ракетные удары по военным базам США и коалиции, расположенным на территории Ирака, -в Аль-Асаде и Эрбиле, напоминает "Интерфакс". В настоящее время Соединенные Штаты предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности своих военных и военных стран коалиции, оценивается. Нанесенный в результате атаки ущерб.