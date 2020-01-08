Накануне состоялась презентация электрических внедорожников Model Y на китайском заводе Tesla. Во время своей речи на сцене Илон Маск исполнил странный танец.

Накануне состоялась презентация электрических внедорожников Model Y на китайском заводе Tesla. Во время своей речи на сцене Илон Маск исполнил странный танец.Сначала инженер продемонстрировал "лунную походку" и балетные па с элементами народных танцев. В конце он неожиданно для всех сбросил с себя пиджак, создав ощущение стриптиза.Забавный ролик Илон опубликовал в своем твиттер-аккаунте. Пользователи Сети пришли в бешеный восторг от увиденного.Многие китайские хореографы признались, что у Маска врожденные танцевальные способности. А один из поклонников прислал необычную гифку. Не ней был запечатлен улыбающийся во весь рот президент России Владимир Путин, который аплодирует.